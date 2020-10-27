'Yapamazsın' diyenleri yanılttı

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 14 yıldır yaptığı kuaförlük mesleğini bırakmak zorunda kalan Esra Karabaş (30), İŞKUR’un 38 bin 376 liralık hibe desteğiyle kendi işini kurdu. 110 kovanla arıcılığa başlayan Karabaş, “Erkek egemen sektörlerde kadınlar ‘Yapabilir miyim?’ diye düşünmesinler. ‘Yapamazsın’ kelimesini çok severim. Bu durum beni motive ediyor. Kadınların isteyip de başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu işe başladıktan sonra arı sokmasına karşı alerjim olduğunu öğrendim. Sevdikten sonra bunların önemi yok” dedi.

Karabaş, ilk üç ayda 550 kilogram bal, 100 kilogram polen üretimi yaptı