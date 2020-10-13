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    13.10.2020 - 00:03 |

    Yaralar sarılıyor

    Tüm Türkiye’yi üzüntüye boğan orman yangınlarının ardından yeşillendirme çalışmaları başladı.

    Yaralar sarılıyor

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hatay’daki yangının ardından bölgeye 10 bin fidan göndereceklerini açıkladı. Zolan, “Hepimizi derinden üzen Hatay’da gerçekleşen yangının yaralarını sarmak, cennet vatanımızın güzelliğine güzellik katmak için Büyükşehir Belediyesi olarak biz de fidan bağışlıyoruz. Allah’ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince de, İzmir ve Manisa’da zarar gören alanlarda yeni fidanlar dikeceklerini söyledi. Bu yıl siyaha bürünen alanlara 6 milyon fidan dikileceğini belirtti.

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