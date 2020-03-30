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    HaberlerEge Haberleri Yaratıcı anne baba olmanın tam zamanı
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    30.03.2020 - 00:01 |

    Yaratıcı anne baba olmanın tam zamanı

    Yaratıcı anne baba olmanın tam zamanı

    Koronavirüs nedeniyle eve kapanan çocukların için İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişim Programı Öğretim Görevlisi Ezgi Oral, ailelere tavsiyelerde bulundu. Ailelerin çocukları için yeni bir rutin oluşturması gerektiğine dikkat çeken Oral, çocuklarla iletişim kurmanın ve oyun oynamanın bu zorlu süreci kolaylaştıracağını aktardı. Ev hijyenini beraber sağlama konusunda sorumluluk paylaşımının da çocuğun aygılarını azaltabileceğini kaydeden Oral, “Şimdi çocuğunuz için biraz yaratıcı anne ve baba olma zamanı. Çocuğunuzun da fikirlerini alarak günü birlikte planlayın” diye konuştu.

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