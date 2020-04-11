11.04.2020 - 03:06 |
Yardım dolabı boşaltıldı...
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, hayırseverlerin girişimiyle bir süpermarketin önüne ihtiyaç sahipleri için yerleştirilen yardım dolabının, aynı aileye mensup olduğu ileri sürülen kişilerce boşaltılması tepkiyle karşılandı.
Market sahibi hayırsever Hüseyin Kurt, aynı aileden olduğunu öğrendiği kişilerin ihtiyaç sahipleri için bırakılan ürünleri boşaltmasının iyi niyetli olmadığını belirtti. Kurt, “Bu suistimal bizi çok üzdü ama biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Biz insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra böyle olmaz” dedi. Olayın ardından dolabın camına, “Her sofraya girmesi için lütfen bir adet alalım” uyarısının yapıştırıldığı görüldü.
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