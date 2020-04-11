Yardım dolabı boşaltıldı...

Market sahibi hayırsever Hüseyin Kurt, aynı aileden olduğunu öğrendiği kişilerin ihtiyaç sahipleri için bırakılan ürünleri boşaltmasının iyi niyetli olmadığını belirtti. Kurt, “Bu suistimal bizi çok üzdü ama biz yardımlarımıza devam edeceğiz. Biz insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra böyle olmaz” dedi. Olayın ardından dolabın camına, “Her sofraya girmesi için lütfen bir adet alalım” uyarısının yapıştırıldığı görüldü.