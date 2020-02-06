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    06.02.2020 - 00:44 |

    Yardım yağdı!

    İzmir’deki esnaf odaları, Elazığ’daki depremin ardından kolları sıvadı para yardımı ve temel ihtiyaçların içinde bulunduğu paketleri hazırladı

    Yardım yağdı!

    Elazığ’da yaşanan deprem felaketi İzmir Esnaf Teşkilatı harekete geçti. Deprem afetine maruz kalan vatandaşlar için İzmir’deki esnaf odaları da çeşitli yardımlarda bulundu. Esnaf sanatkarların toplumdaki birlik ve dayanışmaya destek veren kesimlerin başında yer aldığına dikkat çeken İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, şunları söyledi:

    “Mağdur vatandaşlarımız için AFAD’ın hesabına İzmir Emlakçılar Odası 5 bin lira, Bergama Şoförler ve Otomobilciler Odası bin lira yatırdı. Seferihisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise Seferihisar Kaymakamlığı’na 10 bin lira ile 264 battaniye ve 55 adet gıda yardım paketini bağış olarak iletti. Pınarbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası 30 adet battaniye hazırladı, İzmir Ayakkabıcılar Odası’nın 500 çift ayakkabı ve bot ile başlattığı yardım çalışmalarında rakamlar bin çiftin üzerine çıktı. Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası da yardım çalışmalarını hafta sonuna kadar netleştirecek.” Mutlu, yapılan yardımların süreceğini belirtti.

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