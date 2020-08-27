Yardıma teşekkür

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Tirebolu Belediyesi’ne gönderilen iki TIR dolusu yardım malzemesi ilçeye ulaştı. Tirebolu Belediye Başkanı Burhan Takır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür etti, “Bu dayanışma bizleri çok sevindirdi. Kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

İzmir’le kardeş şehir olan ilçenin Belediye Başkanı Burhan Takır, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e teşekkür ettu, zor günlerde dayanışmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

‘Yaraları sarıyoruz’

İzmir ile kardeş şehir olmanın mutluluğunu yaşadıklarını da kaydeden Burhan Takır, “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen yardımlar, burada bizlerin eliyle vatandaşlara ulaştırılacak. Bu şekilde bir nebze de olsa onların yaralarını sarmış olacağız” dedi.