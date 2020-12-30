Yardımlar sürüyor

Yıl boyunca 3 bin 518 aileye ayni yardım yapan Gaziemir Belediyesi, Sosyal Market aracılığıyla 3 ayda bin 263 yurttaşa yardım eli uzattı. Belediye, Sosyal Marketten yararlanan aile sayısını 350’den 500’e yükseltme kararı aldı. Tire Üretim ve Pazarlama Kooperatifi çatısı altında birleşen Tire Kızılcahavlu Köyü’ndeki üreticilerden satın alınan 10 ton patates Gaziemirli bin aileye dağıtıldı.

Giyim Bankası açıldı

Menderes’te Başkan Mustafa Kayalar, sözünü tuttu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz kıyafet desteği sunan Giyim Bankası hayata geçirildi. Başkan Kayalar, “Projeye destekte bulunmak isteyen vatandaşlarımız Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz veya Giyim Bankası’na başvuru yapabilirler. Gönül köprüsü olarak hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Bebeklere hediye

Buca Belediyesi, 2020’nin son günlerinde yaşama merhaba diyen Bucalı bebeklere yeni yıl hediyesi hazırladı. Başkan Av. Erhan Kılıç’ın ilk dağıtımını yaptığı yeni doğan setlerinde, zıbından bebek bezine battaniyeden şampuana kadar ailelerin bebekle ilgili temel ihtiyaçlarının yer aldı. Yaylacık Mahallesi’nde bebek sahibi olan ailelere çantaları hediye eden Başkan Kılıç, “Zor bir yıl geçirdik ama hayat güzelliklerle devam ediyor. Bebeklerimize sağlıklı, güzel günler diliyorum” diye konuştu.

120 bin talep geldi

Yunusemre Belediyesi, 2020 yılında Çağrı Merkezi’ni arayan ve Kentli Servisi’ne gelen yaklaşık 120 bin vatandaşın talebine cevap verdi. Başkan Dr. Mehmet Çerçi, “İmar ederken vatandaşlarımızın taleplerini de yerine getiriyoruz. Koronavirüs sürecinde Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz aracılığı ile halkımızın sorunlarını dinledik. Vatandaşlarımız taleplerini 4446209 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak da bildirebilir” dedi.