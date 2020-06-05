Yarışmaya başvuru süresi uzatıldı

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin (EMİB) bu yıl ilk kez düzenlediği AMORF Doğaltaş ve Proje Tasarım Yarışması’nın son başvuru tarihini 13 Temmuz 2020 revize edildi. Türkiye’nin dünya doğal taş ihracatından aldığı yüzde 10 payı artırmak istediklerini belirten EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, “Çevreye duyarlı ve sürdürülebilir ihracatı arttırmak için yarışmasıyı sektöre kazandırdık. Tasarım açısından güçlü, üretilebilir, katma değeri yüksek, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir projeler geliştirmek hedefleniyor” dedi.