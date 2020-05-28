Yasak dinlemedik!

Manisa’da 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1354 kişiye 1 milyon 976 bin 674 lira ceza kesildi. Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetim yaptı. Bayram boyunca kısıtlama kararına uymadığı belirlenen 1354 kişiye 1 milyon 976 bin 674 lira ceza uygulandı. Bu kişilerden 48’ine adli işlem yapıldı.



Balıkesir’de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 684 kişiye para cezası verildi. Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı dakikalardan itibaren İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 ilçede uygulama yaptı. Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, sürücü ve araçtakilerin sokağa çıkmaları için izin verilen kişiler kapsamında olup olmadıklarını kontrol etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 684 kişiye 392, 789 ve 3 bin 180 lira arasında değişen miktarlarda para cezası kesildi.



Araçlar yollarda



İzmir'de, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birçok vatandaşın araçlarıyla yola çıktığı gözlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla 81 ilde başlatılan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesiyle birlikte İzmirde birçok vatandaşın araçlarıyla yola çıktığı görüldü.



