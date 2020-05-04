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    HaberlerEge Haberleri Yasak yok, üretim var
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    04.05.2020 - 00:04 |

    Yasak yok, üretim var

    Yasak yok, üretim var

    MANİSA’da, koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tarım işçileri, haftasonu çalışmaya ara vermedi. Üzüm bağlarının bakımları yapıldı, domates fideleri gibi çeşitli ürünler, toprakla buluşturuldu. Tarım işçileri, kısıtlamada işlerinin başında olmaktan memnun olduklarını söyledi.

    25 yıldır çiftçilik yapan ve bu yıl ilk defa domates ektiğini anlatan Murat Baskak (43), “Biz tarlalarda çalışıyoruz ancak mevsimlik tarım işçilerimiz olmazsa biz bir hiçiz. Onların da yardımıyla üretimi gerçekleştiriyoruz” dedi. ‘Dayıbaşı’ olarak bilinen, tarladaki işçilerin sorumlusu, Şanlıurfa’dan gelen İzzet Çelik (44) de, “20 senedir dayıbaşı olarak bu mahalleye geliyorum. Bu yıl koronavirüs nedeniyle biraz geç geldik” diye konuştu.

    Gençler para biriktiriyor

    Şanlıurfa Viranşehir’den Manisa’ya gelen, Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Ana Sınıfı Öğretmenliği 2’nci sınıf öğrencisi ayrıca tarım işçisi Sinan Doğan (21) da, “Burada çalışıp kazandığım parayı önce ailemin geçimini sağlayıp ardından da eğitim ihtiyaçlarım için kullanacağım” dedi. Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden ailesiyle birlikte gelen Salih Çapan (20), “Burada yaklaşık 20 bin lira para biriktirmeyi hedefliyorum. Biriktirdiğim parayla memleketime dönüp evleneceğim” ifadelerini kullandı. Ccemil Seval dha

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