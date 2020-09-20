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    HaberlerEge Haberleri ‘Yaşama bisikletle hareket katmalıyız’
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    20.09.2020 - 00:02 |

    ‘Yaşama bisikletle hareket katmalıyız’

    Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 16-22 Eylül günleri arasında kutlanan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında farkındalık yaratmak için belediye mesaisine Pandemi kuralları doğrultusunda bisiklet sürerek başladı.

    ‘Yaşama bisikletle hareket katmalıyız’

    İlçede bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanan etkinlikte Başkan Doğan’a, Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan, Necdet Yılmaz ve Fatih Coşkun eşlik etti. Yenilenen Kanal Yolu’nda bulunan bisiklet yolunda da bisiklet süren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, sonrasında belediye personeliyle hizmet binası bahçesinde sabah egzersizi yaptı.

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