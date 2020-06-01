Yaşama döndük!

Plajlarda şezlonglar mesafeli sıralandı, parklara oturma çemberleri çizildi ve normal hayat başladı. Belediyeler halkı koronavirüsten korumak, turizm işletmeleriyle kafeler de konuklarını en iyi şekilde ağırlamak için önlemlerini aldı.

Mart ayında başlayan koronavirüsle mücadelede, başarıyla geçen üç ayın ardından normalleşme süreci bugün başladı. Yaz sezonunun başlangıcına denk gelen yeni dönemi dört gözle bekleyen turizimciler işletmelerinde tüm önlemleri aldı. Mavi bayraklı plajların olduğu Çeşme, Bodrum ve Kuşadası’nda da belediyeler şezlongları sosyal mesafeye göre sıraladı. Parklar ve pazaryerlerinde de önlemlere yenileri eklendi.

Tek kullanımlık

Bakanlığın genelgesine göre hazırlıkların tamamlandığını belirten Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Orhan Belge, “Konuklar, ateşleri ölçülüp otele alınıyor. Tamamı maske ve siperlik takan personelle mesafeli şekilde giriş işlemlerini yapıp dezenfekte edilmiş odalarına çıkıyorlar. Odalar, her müşteri değiştiğinde dezenfekte ediliyor, bardak gibi eşyalar tek kullanımlık olarak sunuluyor. Restoranlarda ise sosyal mesafeye göre düzenlenmiş masalarda yemekler yeniyor. Yemeği müşteriye görevli personel servis ediyor. Havuzlara da, büyüklüğüne göre sınırlı sayıda kişi giriyor. Denizde de otel personeli, tatilcileri sosyal mesafe konusunda uyarıyor” dedi.

İzole tatil başladı

Deniz turizminde kısıtlamaların kalktığını belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise, “Turistik amaçlı olta balıkçılığı gemileri ile gezinti cinsi gemiler dahil yolcu gemilerinin yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başladı. Sportif sualtı ve su üstü faaliyetleri yeniden start aldı. Ege adaları ile ülkemiz limanları arasındaki uluslararası yolcu taşımacılığı ve ticari yat/ilkel yapılı ahşap gemilerin seferleri de başladı. Alınan tedbirler kapsamında daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar gezi tekneleri yarı yolcu kapasitesi ile çalışacak. İzole tatil tercihi, ticari tekneler ve marinalara hareketi kazandıracak. Deniz turizminin ekonomiye katkısı bu sezon artacak” diye konuştu.

10 Haziran’da dış hat uçuşların başlaması ile beraber Ege ve Akdeniz kıyılarının daha da hareketleneceğini sözlerine ekleyen Öztürk, “Bu noktada doğrudan uçuşlar çok önemli, Türk Hava Yolları ve özel uçak firmalarının yurtdışından doğrudan uçuşları artırıp İzmir’i önemli bir aktarma merkezi yapmalarını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İzmir’den uçuşlar

SunExpress ise, iç hat uçuşlarına başladı. Bugün itibarıyla İzmir’den sunacağı ve önümüzdeki günlerde kademeli olarak güncelleyeceği iç hat uçuş planı şu şekilde:

Aktarma merkezi İzmir ile merkezi Antalya arasında günde 2 sefer; İzmir’den Diyarbakır’a haftanın her günü; Adana’ya ve Gaziantep’e haftada 4, Trabzon ve Kayseri’ye haftada 3, Erzurum, Samsun ve Van’a haftada 2, Kars, Konya ve Malatya’ya da haftada 1 kez sefer düzenlenecek.

Türk vatandaşlarının iç hat uçuşlarına kabulü HES kodu ile sağlanacak. HES kodu sorgulamalarında uçuşa elverişli olmadığı tespit edilen yolcular alınmayacak. Tüm uçuşlarında yolcularına ve uçuş ekiplerine maske ile seyahat etme zorunluluğu getiren havayolu, teması azaltmak adına kabin içi hizmetlerini de güncelledi. Kurallar gereği, dizüstü bilgisayar, el çantası, evrak çantası ve bebek eşyaları dışında kabine hiçbir el bagajının kabul edilmeyecek.

Masalar aralıklı

İzmir’deki kafe ve restoranlarda, geçen haftadan hazırlıklara başladıkları normalleşme sürecine girdi. Kentin en canlı noktalarından Alsancak semtindeki kafe ve restoranlarda hareketlilik başladı. Masalar 1.5 metre mesafeyle dizildi. 4 kişilik masalarda sosyal mesafeyi korumak için boş bırakılması gereken sandalyelere etiketler yapıştırıldı. Kapılarını açan esnaf, süreçte desteklerle ayakta kalmaya çalıştıklarını, şimdi tüm önlemleri alıp dezenfekte edilmiş işletmelerinde, müşterilerinin sağlığını gözeterek hizmet vereceklerini ifade etti.