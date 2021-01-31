31 Ekim günü İzmir’i sarsan depremde, alışveriş yapmak için girdiği mağazanın yıkılmasıysa göçük altında kalan ve 16 saat sonra kurtarılan 37 yaşındaki Gülçin Aykut Soykan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi’nde yaşama tutundu. Tedavi sürecinin bir ayını yoğun bakımda geçiren, yüzünde ciddi yaralanmalar olan ve sağ bacağını kaybeden Soykan, koronavirüsü de yendi. Egeli sağlıkçılar ile birlikte Soykan’ı evine uğurlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “İzmir depreminde yaralıların büyük bölümün Ege Üniversitesinde tedavi edildi. Pandemisi ve deprem süreçlerinde Egeli sağlık çalışanları üstün bir gayret gösterdi. Yaralı son depremzedeyi evine uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.



‘Çok mutluyum’



“Karanlıktan sonra böyle bir aydınlığa gelmek gerçekten mucize” diyen Soykan da, “Çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Eve gideceğim, çocuğuma kavuşacağım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlarla karşılaştım burada, bana moral açısından da destek oldular. Bu kadar çok sevenimin olduğunu buraya gelince öğrendim. Buradaki hocalarımıza, hemşirelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, onlar olmasaydı ben yaşayamazdım” ifadelerini kullandı.