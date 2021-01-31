BİST1.473-1.66EURO8.89-0.14USD7.32-0.16ALTIN434.580.03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri YAŞAMA TUTUNDU
    ABONE OL
    31.01.2021 - 00:02 |

    YAŞAMA TUTUNDU

    Bir bacağını kaybeden ve bir ay yoğun bakımda kalan Soykan, farklı servislerde tedavi gördü. Yakalandığı koronavirüsü de yendi.

    YAŞAMA TUTUNDU

    31 Ekim günü İzmir’i sarsan depremde, alışveriş yapmak için girdiği mağazanın yıkılmasıysa göçük altında kalan ve 16 saat sonra kurtarılan 37 yaşındaki Gülçin Aykut Soykan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesi’nde yaşama tutundu. Tedavi sürecinin bir ayını yoğun bakımda geçiren, yüzünde ciddi yaralanmalar olan ve sağ bacağını kaybeden Soykan, koronavirüsü de yendi. Egeli sağlıkçılar ile birlikte Soykan’ı evine uğurlayan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “İzmir depreminde yaralıların büyük bölümün Ege Üniversitesinde tedavi edildi. Pandemisi ve deprem süreçlerinde Egeli sağlık çalışanları üstün bir gayret gösterdi. Yaralı son depremzedeyi evine uğurlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

    ‘Çok mutluyum’

    “Karanlıktan sonra böyle bir aydınlığa gelmek gerçekten mucize” diyen Soykan da, “Çok mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Eve gideceğim, çocuğuma kavuşacağım. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çok iyi insanlarla karşılaştım burada, bana moral açısından da destek oldular. Bu kadar çok sevenimin olduğunu buraya gelince öğrendim. Buradaki hocalarımıza, hemşirelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, onlar olmasaydı ben yaşayamazdım” ifadelerini kullandı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Marmaris'te heyelan! Yol trafiğe kapandı

    Marmaris'te heyelan! Yol trafiğe kapandı

    Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

    Milyonlarca çalışan için harekete geçildi!

    Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

    Nüfusunun 4 katından fazla sipariş etti

    Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişme

    Son dakika: Kabe fotoğrafının yere serilmesi soruşturmasında flaş gelişme

    Sıradaki Haber