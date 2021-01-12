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    12.01.2021 - 00:04 |

    Yaşanmaz oldu

    İZMİR Bornova’daki Pınarbaşı Mahallesi’nin sakinleri, bölgede faaliyet gösteren taş ve mıcır ocağının sağlıklarını tehdit ettiğini dile getirip kaldırılmasını istedi.

    Yaşanmaz oldu

    Ocaktan çıkan toz ve duman yüzünden pencere dahi açamadıklarını belirten mahalleli, “Temiz hava solumak istiyoruz ama bizi hastalığa boğdular. Sürekli toz ve kamyon trafiği var. Sabahları olan dinamit patlamalarıyla da deprem paniği yaşıyoruz. Çocuklarımızı böyle bir ortamda büyütmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

    13 bin imza toplandı

    Bölge halkının talebini Ankara’ya taşıdıklarını belirten MHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cemil Çulhaoğlu, “13 bin imza topladık. Bornova Belediyesi başta olmak üzere pek çok yere, ruhsatın iptali için başvurumuzu yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açıklanan hava emisyon ölçüm raporunda da Pınarbaşı’nın hava kirliliğinin ciddi boyutta olduğu açıklandı. KOAH ile astım hastası sayısının artışa geçtiği bölge hem orman sahasında hem de yoğun bir yerleşme var. Ocağa ruhsat verilmemeliydi” dedi. Bornova Belediyesi’nin AK Parti Meclis Üyesi Akın Dalgıç ise, “Herkes temiz bir ortamda çocuklarını büyütmek ister. Hastalıkların çoğalması nedeniyle işletmenin taşınmasını istiyoruz” diye konuştu.
    l TOLGA TAHÇI DHA

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