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    HaberlerEge Haberleri Yaşar’a 17 ödül
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    08.02.2020 - 00:02 |

    Yaşar’a 17 ödül

    İzTO, EBSO ve İTB’nin ‘Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni’nde Yaşar Topluluğu şirketleri toplam 17 ödül ve takdirnameyle ödüllendirildi.

    Yaşar’a 17 ödül

    Dyo Boya Fabrikaları, Pınar Süt, Pınar Et, Çamlı Yem Besicilik, Yaşar Birleşik Pazarlama, Yaşar Dış Ticaret, Viking Kağıt, Çeşme Altın Yunus, Desa Enerji ve Bintur Turizm toplam 9 altın madalya ve birincilik ödülü, 4 gümüş madalya ve ikincilik ödülü ve 4 takdirname aldı.

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