Yaşar’a 17 ödül

Dyo Boya Fabrikaları, Pınar Süt, Pınar Et, Çamlı Yem Besicilik, Yaşar Birleşik Pazarlama, Yaşar Dış Ticaret, Viking Kağıt, Çeşme Altın Yunus, Desa Enerji ve Bintur Turizm toplam 9 altın madalya ve birincilik ödülü, 4 gümüş madalya ve ikincilik ödülü ve 4 takdirname aldı.