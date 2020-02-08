08.02.2020 - 00:02 |
Yaşar’a 17 ödül
İzTO, EBSO ve İTB’nin ‘Başarılı Sanayi Kuruluşları Töreni’nde Yaşar Topluluğu şirketleri toplam 17 ödül ve takdirnameyle ödüllendirildi.
Dyo Boya Fabrikaları, Pınar Süt, Pınar Et, Çamlı Yem Besicilik, Yaşar Birleşik Pazarlama, Yaşar Dış Ticaret, Viking Kağıt, Çeşme Altın Yunus, Desa Enerji ve Bintur Turizm toplam 9 altın madalya ve birincilik ödülü, 4 gümüş madalya ve ikincilik ödülü ve 4 takdirname aldı.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.