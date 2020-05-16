16.05.2020 - 00:02 |
Yaşar’dan kente iyilik yayılıyor
“Kampüste iyilik var” gönüllülük hareketini “İzmir’de iyilik var” sloganıyla kente yayan Yaşar Üniversitesi, öğrencisinden akademisyenine kadar, salgınla mücadelede de canla başla çalışıyor.
Kampüste sağlık çalışanları için 3 boyutlu yazıcılarla siperlik ve maske üretilip uygulama mutfağında yine sağlık çalışanları için sağlıklı atıştırmalıklar hazırlandı. Öğrenciler ve mezunlar da uzaktan ders vermeye, ödüllü filmlerini erişime ücretsiz açmaktan sokak hayvanlarını beslemeye kadar süreçte aktif yer aldı.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Yaşar Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Koordinatörü Kevser Çimenli, “Öğrencilerimiz apartman gönüllüsü olarak çalışıp ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını gidermek için kapılarını çalıyor, ekonomik durumu olmayan hasta ve yakınlarına malzeme tedarikleri yapıyor” dedi.
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