Yaşar’ın yaratıcı gençleri

Temel tasarım eğitimi alan öğrenciler, mezun olmadan işbirliği ve iletişim kurabilme, yaratıcı fikirleri ortaya koyma, yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda vizyon sahibi olma ve pazara nitelikli projeler geliştirebilme becerisi kazanıyor.



İş teklifleri



BTTO yetkilileri, “Yereldeki sanayi, eğitmen ve öğrencileri bir araya getiren ve bu kişilerin ortak proje yapmalarını hedefleyen bir eğitim modülü. Her biri 14 hafta süren eğitimler boyunca katılımcılar yerel firmaların gerçek ihtiyaçlarını belirliyor ve farklı bölümlerden öğrenciler bir araya gelerek kendi alanlarındaki eğitimleri pratiğe dökme fırsatı buluyor. Ders saatleri içinde hem firma mentörleri, hem alanında uzman kişiler hem de eğitmenler takımlara yol arkadaşı oluyor. Ayrıca firmalar, kendi ihtiyaçlarına karşılık verebilecek öğrencilere iş teklifi edebiliyor” dedi.