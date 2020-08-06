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    HaberlerEge Haberleri Yaşar’ın yaratıcı gençleri
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    06.08.2020 - 00:02 |

    Yaşar’ın yaratıcı gençleri

    Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi’nin (BTTO) yürütücülüğünde gerçekleştirilen İzmir Tasarım Fabrikası (Izmir Design Factory) projesiyle farklı bölümlerde eğitim gören öğrenciler, kentin yerel firmaları için projeler geliştiriyor.

    Yaşar’ın yaratıcı gençleri

    Temel tasarım eğitimi alan öğrenciler, mezun olmadan işbirliği ve iletişim kurabilme, yaratıcı fikirleri ortaya koyma, yerel ve küresel ihtiyaçlar doğrultusunda vizyon sahibi olma ve pazara nitelikli projeler geliştirebilme becerisi kazanıyor.

    İş teklifleri

    BTTO yetkilileri, “Yereldeki sanayi, eğitmen ve öğrencileri bir araya getiren ve bu kişilerin ortak proje yapmalarını hedefleyen bir eğitim modülü. Her biri 14 hafta süren eğitimler boyunca katılımcılar yerel firmaların gerçek ihtiyaçlarını belirliyor ve farklı bölümlerden öğrenciler bir araya gelerek kendi alanlarındaki eğitimleri pratiğe dökme fırsatı buluyor. Ders saatleri içinde hem firma mentörleri, hem alanında uzman kişiler hem de eğitmenler takımlara yol arkadaşı oluyor. Ayrıca firmalar, kendi ihtiyaçlarına karşılık verebilecek öğrencilere iş teklifi edebiliyor” dedi.

    Hakkari Valisi Akbıyık'tan vatandaşlara corona virüs uyarısıHakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte corona virüs vakalarının artmaya devam etmesi durumunda yeni önlemler alınabileceğini söyledi.
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