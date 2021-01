Yaşasın, köye internet geldi

Kemalpaşa’ya 33 kilometre uzaklıktaki Hamzababa mahallesinde internete ulaşmak ve EBA üzerinden derse girmek için her gün 1 kilometre yürüyerek yüksek bir tepeye çıkan çocukların yardımına İzmir Büyükşehir Belediyesi yetişti. Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla köy kıraathanesi düzenlenip EBA noktasına dönüştürüldü. Kemalpaşa Belediyesi de binayı boyadı. Dağ başındaki soğuk baraka yerine sıcacık bir ortamda derslerini yapan çocuklar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ekibine teşekkür etti.

Derslere yetişiyorlar

9. sınıf öğrencisi Huriye Naz Topbaş, “Artık sıcak bir yerde ders çalışıyoruz ve internetimiz var. Şu an sömestrde EBA’ya bağlanarak ödevlerimizi yapıyor, video izliyoruz” dedi. 5. sınıf öğrencisi Eylül Özer ise “Yağmurlu günlerde bazen barakaya bile gelemiyor, derslerimizden geri kalıyorduk. Köyümüze internet bağlandı, çok mutluyuz” diye konuştu. Çocukları internetin çektiği dağdaki barakaya her gün götüren Muhtar Ali Ercan Özer, “170 nüfuslu köyde 11 öğrencimiz eğitim görüyor. Çocuklar mutlu, biz mutluyuz” dedi.