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    HaberlerEge Haberleri Yaşlı çiftçinin imdadına belediye yetişti
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    08.05.2020 - 00:03 |

    Yaşlı çiftçinin imdadına belediye yetişti

    Yaşlı çiftçinin imdadına belediye yetişti

    Bornova’daki Beşyol Mahallesi’nde kiraz üreticiliği yapan 65 yaşındaki Fatma Demir ile 67 yaşındaki eşi Zeki Demir, bahçelerine ilaçlama yapamayınca, yaşlı çiftin imdadına belediye yetişti. Gerekli tarım ilaçları, ekip ve ekipmanlarla birlikte ilgili bahçeye giden ekipler, 10 dönümdeki 800 ağacı ilaçladı. Daha önce bölgede evcil hayvanlar için Bornova Belediyesi’nin mama getirdiğini gördüklerini ve yardım istemeye karar verdiklerini anlatan yaşlı çift, “Zor zamanımızda hemen imdadımıza yetiştiler. Başkan Mustafa İduğ’a ve ilgili arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.

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