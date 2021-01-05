Yaşlıları sosyal yaşama katacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) bünyesinde hazırlanan projeyle, 65 yaş üstü bireylere fiziksel aktivite, dijital öğrenme, sağlıklı beslenme ve dil eğitimi verilecek, yaşlılar sosyal yaşamın içinde yeniden var olacak. İEÜ EKOSEM Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk; Yunanistan, İtalya, Almanya, Macaristan ve Polonya’nın yer aldığı toplam 194 bin euro (1 milyon 750 bin lira) destekli proje oluşturduklarını söyledi.