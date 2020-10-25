Yatırıma 56 milyon

Mecliste, 2021 yılı bütçesi 210 milyon lira olarak kabul edildi. Toplam yatırım bütçesi 56 milyon 350 bin lira oldu. Yeni kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçesi ise 3 milyon 750 bin lira olarak belirlendi.



İhtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğunu dile getiren Başkan Oran, bütçenin en verimli şekilde kullanılacağını dile getirdi, “Göreve geldiğimiz günden bu yana verdiğimiz sözleri tutarak projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla Çeşme’ye yeni belediye hizmet binası, kültür merkezi, sağlık tesisleri, masal evleri gibi birçok projeyi kazandırmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.