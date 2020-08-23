‘Yatırımcı çekmeliyiz’

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, toplantıyı Balıkesir’in sahip olduğu zengin ürün çeşitliliği potansiyelini yatırımcılar ile buluşturarak, bölgenin yenilenme ve dönüşüm hareketine ivme kazandırmak amacıyla düzenlediklerini belirtti. Ziraat Bankası Balıkesir Bölge Yöneticisi Kahraman Turan da, üreticinin fide alımında kredi desteği verdiklerini anlattı, izleyecekleri yolla ilgili olarak bilgi verdi. Toplantının ardından Bursa’ya bağlı Mustafakemalpaşa ilçesindeki lavanta bahçesine gidildi. Örnek bahçede, lavanta yetiştiriciliği yapan, yapmak isteyen üreticilere ‘Lavandula Angustifolia’ bitkisinin dikiminden hasadına kadar olan süreç uygulamalı olarak gösterildi. ■ F. EMRAH ERDOĞAN DHA