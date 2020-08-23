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    HaberlerEge Haberleri ‘Yatırımcı çekmeliyiz’
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    23.08.2020 - 00:02 |

    ‘Yatırımcı çekmeliyiz’

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticileri yatırımcılarla buluşturarak istihdam alanları yaratmayı amaçlıyor. Son olarak, sözleşmeli lavanta üretimi yapan bir firma yetkilisi ve üreticilerin katılımıyla, lavanta bahçesine teknik gezi düzenlendi.

    ‘Yatırımcı çekmeliyiz’

    Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, toplantıyı Balıkesir’in sahip olduğu zengin ürün çeşitliliği potansiyelini yatırımcılar ile buluşturarak, bölgenin yenilenme ve dönüşüm hareketine ivme kazandırmak amacıyla düzenlediklerini belirtti. Ziraat Bankası Balıkesir Bölge Yöneticisi Kahraman Turan da, üreticinin fide alımında kredi desteği verdiklerini anlattı, izleyecekleri yolla ilgili olarak bilgi verdi. Toplantının ardından Bursa’ya bağlı Mustafakemalpaşa ilçesindeki lavanta bahçesine gidildi. Örnek bahçede, lavanta yetiştiriciliği yapan, yapmak isteyen üreticilere ‘Lavandula Angustifolia’ bitkisinin dikiminden hasadına kadar olan süreç uygulamalı olarak gösterildi. ■ F. EMRAH ERDOĞAN DHA

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