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    HaberlerEge Haberleri Yatırımlara 90 milyon!
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    13.10.2020 - 00:03 |

    Yatırımlara 90 milyon!

    Bornova Belediyesi, 2021 yılı bütçesini 463 milyon lira olarak belirledi. Yüzde 8.5’lik oranla geçen yıla göre 36 milyon lira artan bütçede, 90 milyon lira yatırımlara ayrıldı.

    Yatırımlara 90 milyon!

    En büyük pay icracı müdürlüklerin oldu. Fen İşleri Müdürlüğü’nün bütçesi iki katına çıkartıldı. Pandemi nedeniyle gelirlerinin 60 milyon lira azalmasına karşın 2019 yılını açık vermeden, borçsuz olarak kapatacaklarını vurgulayan Başkan Mustafa İduğ, 2021’in Bornova için yatırım yılı olacağını söyledi. İduğ, “Mali disiplinimizden taviz vermiyor, tasarruf ve verimliliği ön planda tuttuğumuz anlayışımızla Bornovamızı büyütüyoruz” dedi. Yolların bakım ve onarımıyla yeni yollar açılması için 17 milyon lira ayrıldı. Yeni satın alınacak araç ve iş makinaları için öngörülen miktar 17 milyon 300 bin lira. 8 milyon liraya mal olacak Çamdibi Kapalı Yüzme Havuzu ile 3 milyon lira bütçe ayrılan Naldöken Pazaryeri Çocuk Oyun Aktivite Merkezi ve Fitness Salonu en büyük yatırımlar olarak dikkat çekti.

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