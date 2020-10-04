‘Yatırımlara aktaracağız’

Başkan Av. Erhan Kılıç’a borçlanma üzerinden tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri, satıştan vazgeçilmesini istedi. Satışla belediyenin ileriye dönük yatırımlarının erkene çekileceğini ve daha fazla kazanç sağlayacağını söyleyen Kılıç, “Sanki Türkiye ekonomisinde her şey güllük gülistanlık da Buca Belediyesi bundan faydalanamıyor. Yatırımları arttırıp, projelerimizi hayata geçirmek için yapacağız” dedi. Öte yandan Kaynaklar yolunda yaşanan kazalar da gündeme geldi. Konuyu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüştüğünü ifade eden CHP Meclis Üyesi Fikret Aktaş, Büyükşehir ekiplerinin öncelikli olarak bir bariyer olmak üzere düzenleme yapacaklarını duyurdu.