Yaya köprüsü ödül getirdi...

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmirDeniz projesi kapsamında Bayraklı sahilindeki yaya köprüsünün tasarımını yapan mimarlar Merih Feza Yıldırım ile Serdar Uslubaş, uluslararası arenada ödüle layık görüldü. İşlevselliğinin yanı sıra bir kent ikonu ve referans olmak iddiasıyla tasarlanan köprü, ‘BigSEE Ödülleri’nde Kamu Mimarisi kategorisinde birinci oldu.

Grand Prix’e aday

Yapı, ayrıca Büyük Mimarlık Festivali’nde açıklanacak Grand Prix Ödülü’ne aday gösterildi. Köprünün tasarımcılarından Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Merih Feza Yıldırım, “Bayraklı sahilinde bulunan yaya ve bisiklet köprüsünü, İzmirDeniz projesi kapsamında tasarladık. Sahili yayalar ve bisikletliler için daha erişebilir hale getirdik. Köprü, sahil bölgesinin dereler tarafından bölünmeden bir bütün olarak kullanılabilmesini sağlayan altyapıyı oluşturuyor. Köprünün üstünde hareket eden yayalar ve bisikletliler, gözlemciler bakımından farklı ışık gölge oyunları oluşturarak, durağan olmayan, görünümü değişen bir cephenin parçası haline getirildi” dedi.