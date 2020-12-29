Yaz aylarında rahat ederiz

Bergamalı üreticilere DSİ’den müjde geldi. 22 Bin 950 bin dekar araziye can suyu verecek, Musacalı Barajı’nda gövde beton kaplama çalışmalarına başlandı.

“2021 sonbaharında su tutmaya başlayacağız” diyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Baraj 25 milyon metreküp su tutulabilecek. Çiftçilere 2020 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 18 milyon lira ek katkı sağlayacak. Modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliği artacak; zeytin, domates sebze meyve gibi ürünlerde verim katlanacak. Tarlalardan iki ya da daha fazla hasat etme olanağına kavuşacak, çiftçi daha çok kazanacak” diye konuştu.