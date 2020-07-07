YAZIK OLDU KAZANAMADILAR

Fiziksel ve de zihinsel doruklarda geziniyor Adana Demir. Bir maç önce, doğrudan Süper Lig’e çıkma savaşımı veren Erzurumspor’u evinde devirdiler. Moralleri yüksek. Altay, Eskişehir’de yitirdiği 2 puanın oluşturduğu kaygıyla ilk 6’da yer alabilmenin umutları ile çıktı Adana’da alana. İyi ki maç seyircisiz oynanıyor. Tribünleri tıklım tıklım dolduran tutkulu Adana Demir taraftarının önünde oynamak gerçekten zor. Neyse oyun başladı. Beklentilerin tersine ilk dakikalarda basan, topa egemen olan taraf Altay. 3. dakikada Marco’nun sol çaprazdan uzak mesafeli müthiş sağ vuruşu direği sıyırıyor. 8. dakikadan sonra Adana Demir 2 net pozisyon üretiyor. İlkinde Erhan Kartal müthiş uzanıyor, topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşundan gelen topu net pozisyonda Mehmet Akyüz auta gönderiyor. 14’de Kerim Avcı’nın müthiş etkili dikine çıkışından gol çıkmıyor. Dakikalar ilerledikçe Adana sıcağı futbolcuları olumsuz etkiliyor. İlk yarının eşitlikle bitmesi beklenirken 44’de Adana Demir köşe vuruşu kullanıyor, kalabalık kale önünde oluşan kaosta Ümit Öztürk, penaltı düdüğünü öttürüyor. Erkan Zengin’in vuruşuyla Adana Demir öne geçiyor. 45+7’de Turgut Doğan sol kanattan Adana Demir kalesi önüne harika bir top gönderiyor. Arka direkteki Abdülkerim, çok elverişli pozisyonda kafayı dışarı vuruyor. Altay ikinci yarıya Yılmaz-Putsila değişimi ile başlıyor. 64’de Turgut Doğan, Adana Demir kalesi önüne nefis indiriyor, orada ne işi varsa ilk net pozisyonu kaçıran Abdülkerim, bu kez iyi dokunuyor, golü alıyor. Ardından 66’da Putsila’dan nefis bir servis, Turgut Doğan kaleciye takılıyor. 72’de Yaser oyuna katılıyor, 60 saniye sonra maçın en net gol fırsatını kaleciye teslim ediyor. 77’de gol uzmanı Marco olması gereken yerde tıklıyor, tabelayı ikiliyor. 2 dakika sonra Hasan ile eşitliğe ulaşıyor. Müthiş, seyri doyumsuz bir ikinci yarıydı. İzlemeyenler çok şey kaçırdılar. Bu sonuçla Altay, sıralamadaki geleceğini haliyle son 2 maça taşıyor.