Yazılım ve bilişimin kalbi İzmir



İnovasyon, girişimcilik, Ar-Ge ve endüstri 4.0 alanlarında birikime sahip olan İzmir’de, yüksek katma değerli ürünler üreten güçlü bir potansiyel oluştuğunu belirten Güler, “Hem rekabet hem de işbirliği içinde olan firmalar, sofistike tedarikçiler, kaliteli yabancı sermaye yatırımları, bilim parkları, geniş akademik topluluk, meslek odaları, kalkınma ajansı gibi kurumlar gibi çok önemli avantajlara sahibiz. Gelen her yeni firma ile kentin bilgi havuzu daha da genişleyip endüstriyel faaliyet çeşidi çoğalacak. Bu nedenlerden dolayı, İzmir’de bilgisayar yazılımı üretiminin kümelenmesinin sağlanması gerek bölgesel, gerekse de ulusal sürdürülebilir büyüme ve kalkınma politikaları açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu. YABİSAK’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, odalar, birlikler ve STK’lar ile sektörün liderlerinden oluşan 22 kurucu üyesi bulunuyor.