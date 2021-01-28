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    HaberlerEge Haberleri Yazılım ve bilişimin kalbi İzmir
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    28.01.2021 - 00:01 |

    Yazılım ve bilişimin kalbi İzmir

    İzmir’i, yazılım ve bilişim sektöründen yerli ve yabancı firmaların kümelendiği bir merkez haline getirmeyi hedefleyen Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenme Derneği’nin (YABİSAK) kuruluş çalışmaları tamamlandı. İzmir Fuar Alanı Kulesi’nde zemin katta bir ofis tuttuklarbelirten YABİSAK’ın kurucusu ESBAŞ CEO’su Dr. Faruk Güler, hızla çalışmalara başlamak istediklerini ifade etti.

    Yazılım ve bilişimin kalbi İzmir


    İnovasyon, girişimcilik, Ar-Ge ve endüstri 4.0 alanlarında birikime sahip olan İzmir’de, yüksek katma değerli ürünler üreten güçlü bir potansiyel oluştuğunu belirten Güler, “Hem rekabet hem de işbirliği içinde olan firmalar, sofistike tedarikçiler, kaliteli yabancı sermaye yatırımları, bilim parkları, geniş akademik topluluk, meslek odaları, kalkınma ajansı gibi kurumlar gibi çok önemli avantajlara sahibiz. Gelen her yeni firma ile kentin bilgi havuzu daha da genişleyip endüstriyel faaliyet çeşidi çoğalacak. Bu nedenlerden dolayı, İzmir’de bilgisayar yazılımı üretiminin kümelenmesinin sağlanması gerek bölgesel, gerekse de ulusal sürdürülebilir büyüme ve kalkınma politikaları açısından büyük önem taşıyor” diye konuştu. YABİSAK’ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler, odalar, birlikler ve STK’lar ile sektörün liderlerinden oluşan 22 kurucu üyesi bulunuyor.

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