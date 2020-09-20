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    HaberlerEge Haberleri Yazılımcıları İzmir’e davet ediyor
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    20.09.2020 - 02:16 |

    Yazılımcıları İzmir’e davet ediyor

    Türk girişimciler tarafından Singapur’da kurulan ve spor teknolojileri alanında dünyaya hizmet veren Rapsodo, İzmir Urla’daki Teknopark içerisinde bulunan Ar-Ge ofisinde yüzde 120 oranında istihdam artışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

    Yazılımcıları İzmir’e davet ediyor

    2021’de çalışan sayısını 100’e çıkaracaklarını belirten CEO Batuhan Okur, “Şu an 45 kişiyiz. Şirketin Amerika’daki büyüme hızına ayak uyduracak, teknolojik dehaya sahip Türk yazılımcılar arıyoruz. Mobil, bulut teknolojileri ve bilgisayarlı görü (computer vision), derin öğrenme (deep learning) alanlarında farklı ekiplerimiz var” dedi.

    Potansiyeli ortaya çıkarıyor

    Firma, özellikle golf, beyzbol ve basketbol sporlarına yönelik geliştirdiği yazılım ve spor teknolojileriyle, profesyonel ve amatör olmak üzere tüm sporcuların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olma vizyonu çerçevesinde faaliyet gösteriyor.

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