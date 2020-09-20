Yazılımcıları İzmir’e davet ediyor

2021’de çalışan sayısını 100’e çıkaracaklarını belirten CEO Batuhan Okur, “Şu an 45 kişiyiz. Şirketin Amerika’daki büyüme hızına ayak uyduracak, teknolojik dehaya sahip Türk yazılımcılar arıyoruz. Mobil, bulut teknolojileri ve bilgisayarlı görü (computer vision), derin öğrenme (deep learning) alanlarında farklı ekiplerimiz var” dedi.

Potansiyeli ortaya çıkarıyor

Firma, özellikle golf, beyzbol ve basketbol sporlarına yönelik geliştirdiği yazılım ve spor teknolojileriyle, profesyonel ve amatör olmak üzere tüm sporcuların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olma vizyonu çerçevesinde faaliyet gösteriyor.