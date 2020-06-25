Yedi saatte üç damarı değişti

7 saatlik operasyonda Ay’ın 3 damarı birden değişti. Doç. Drç Narin, baypas ameliyatının çok daha hızlı bir iyileşme olanağı sağladığını söyledi. Ameliyat sonrasında sigara kullanılmaması, beslenme ve egzersizlere dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.