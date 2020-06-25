25.06.2020 - 00:01 |
Yedi saatte üç damarı değişti
Bergama’da yaşayan ve son birkaç aydır kalp sıkışması şikayeti bulunan 65 yaşındaki Remziye Ay, Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin’in gerçekleştirdiği meme altı koroner baypas operasyonunun ardından eski sağlığına kavuştu.
7 saatlik operasyonda Ay’ın 3 damarı birden değişti. Doç. Drç Narin, baypas ameliyatının çok daha hızlı bir iyileşme olanağı sağladığını söyledi. Ameliyat sonrasında sigara kullanılmaması, beslenme ve egzersizlere dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.