BİST114.449-0.77EURO7.720.06USD6.850.00ALTIN388.82-0.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yedi saatte üç damarı değişti
    ABONE OL
    25.06.2020 - 00:01 |

    Yedi saatte üç damarı değişti

    Bergama’da yaşayan ve son birkaç aydır kalp sıkışması şikayeti bulunan 65 yaşındaki Remziye Ay, Özel Egepol Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Narin’in gerçekleştirdiği meme altı koroner baypas operasyonunun ardından eski sağlığına kavuştu.

    Yedi saatte üç damarı değişti

     7 saatlik operasyonda Ay’ın 3 damarı birden değişti. Doç. Drç Narin, baypas ameliyatının çok daha hızlı bir iyileşme olanağı sağladığını söyledi. Ameliyat sonrasında sigara kullanılmaması, beslenme ve egzersizlere dikkat edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

    Şarkışlaya giriş-çıkışlar kontrol altına alınacakSivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarında artış yaşanan Şarkışla ilçesinde giriş ve çıkışların kontrol altına alınacağını belirtti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TİKA'dan, Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki

    TİKA'dan, Başkanlığın Kudüs'teki tabelasının sökülmesine tepki

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Emeklilik için üç kritik tarih! Değişti, 43 yaşında...

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    Market sırasında büyük şok! Bebeğin yüzüne kasten öksürdü

    KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

    KPSS ortaöğretim, önlisans, lisans başvuruları ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber