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    HaberlerEge Haberleri ‘Yediğimiz erken gol düzenimizi bozdu’
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    15.02.2021 - 00:01 |

    ‘Yediğimiz erken gol düzenimizi bozdu’

    TFF 1. Lig’de konuk ettiği Yılport Samsunspor’a 4-1 mağlup olan Akhisarspor’un Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, kalelerinde gördükleri erken golün oyun düzenlerini bozduğunu bildirdi.

    ‘Yediğimiz erken gol düzenimizi bozdu’

    Dilsöz, yaptığı açıklamada, mağlup oldukları için üzgün olduklarını belirtti. Samsunspor’un merkezden çok etkili oynadığını bildiklerini ve bu konuda oyuncularını uyardığını aktaran Dilsöz, şunları kaydetti: “Oyunun başında gelen erken gol bütün düzenimizi bozdu. Golden sonra toparlandık, oyun düzenimizi istediğimiz gibi elimize aldık fakat sonuçlandıramadık. İlk yarıda iyi oynadığımız dakikalar var. Kaleye vuracağımıza dışarıya çıkardığımız pozisyonlar var. En azından bir beraberlikle içeriye girseydik daha farklı olabilirdi. İkinci yarının başında da erken gol yedik.”

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