Yelkenler fora!

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in başlattığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Teos Yat Yelken Kulübü Başkanı Tamer Başlığ ve antrenörleri öncülüğünde sporcu çocuklar, yelkenleriyle ay yıldız şeklini oluşturdu. Katılımcılara anı madalyaları dağıtan Başkan Yetişkin, “İlkini gerçekleştirdiğimiz yarışları her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda devam ettirmek istiyoruz” dedi.