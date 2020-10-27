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    27.10.2020 - 00:03 |

    Yelkenler fora!

    Seferihisar Belediyesi pandemi nedeniyle kutlanamayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Bayramı Yelken Yarışları Festivali düzenledi.

    Yelkenler fora!

    Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in başlattığı yarışlar, renkli görüntülere sahne oldu. Teos Yat Yelken Kulübü Başkanı Tamer Başlığ ve antrenörleri öncülüğünde sporcu çocuklar, yelkenleriyle ay yıldız şeklini oluşturdu. Katılımcılara anı madalyaları dağıtan Başkan Yetişkin, “İlkini gerçekleştirdiğimiz yarışları her yıl Cumhuriyet Bayramı’nda devam ettirmek istiyoruz” dedi.

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