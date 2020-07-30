Yemyeşil bir merkez İnciraltı

40 yılı aşkın süren plansızlık sorununa çözüm bekleyen İnciraltı toprak sahipleri, yaptıkları onlarca girişimin ardından geçtiğimiz günlerde kentte iki ayrı noktaya pankart asarak, Cumhurbaşkanı’ndan destek istediklerini duyurmuştu. Toprak sahiplerinin bu çağrısı Ankara’dan yanıt buldu. İnciraltı Gelişim Derneği (İNGEDER) Başkanı Tayfun Karabulut, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldıkları davet ile Ankara’ya giderek bakanlık bürokratları ile İnciraltı’nın sorunlarının çözümüne ilişkin toplantı yaptıklarını söyledi. İki saat süren etkinliğe, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman’ın başkanlık ettiği, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’nın da katıldığı belirtildi.



Planlamanın geleceği hakkında açıklamada bulunan Karabulut, “Davetli olarak geldiğimiz Ankara’da, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız’da Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürümüz Mehmet Ali Kahraman’ın başkanlığındaki toplantıya, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve ilgili bürokratlar katıldı. Bakanlığımız bu konuda çok hassas planlama süreci yürüttüğünü, önümüzdeki süreçte İzmir için çok önemli gelişmelerin işaretini gördük. İKısa zamanda bitecek bu çalışmaların ardından Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile buluşacağız. Burada da konuların çok hızlı bir şekilde tamamlanması konusunda belli bir aşama kaydedildiğini gördük. Şehrimizde bazı kesimler ‘Gökdelen imarı ile şehri mahfedecekler’ diyorlar ancak hüsrana uğrayacaklar, bu konunun altını net olarak altını çizmek istiyorum. Çünkü bu bölge yeşilin can damarı, turizmin de merkezi olacak. İzmir’de bölgemizden daha geniş bir yeşil alan yok” dedi.



Artık çözüme kavuşacak



Ankara’dan çok ümitli ayrıldığını kaydeden Karabulut, “İzmirli’nin sesinin Başkent’ten bu kadar hızlı duyulabildiğini görmek bizleri mutlu etti. Bakanlık bürokratlarının yaptığı açıklamalardan İzmir konusunda hassas davrandıklarını gördük. Yakın zamanda şeffaf şekilde İnciraltı’nın planlama çalışmalarının yürütüldüğüne ve kente bu çalışmaların detaylı olarak anlatılmasına şahit olacağız. İzmir’in 40 yıllık sorunun bugünkü hükümetimiz ile çözüm iradesine kavuştuğunu göreceğiz” şeklinde konuştu.



Çok yakında görülecek

Kendilerine erken bayramı yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümete, bakanlara ve Atilla Kaya’ya teşekkür eden Karabulut, şöyle devam etti: ‘’Bugüne kadar bizlere destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ederiz. İnşallah İzmir ve İzmirli’nin kullanamadığı İnciraltı’nı kazandığını çok yakın zamanda göreceğiz.”



Vali ile buluşma



Kurban Bayramı’nın hemen ardından Mahmut Atilla Kaya ile birlikte İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret edeceklerini söyleyen İGEDER Başkanı Tayfun Karabulut, “Valimize, İnciraltı toprak sahiplerinin bugüne kadar yaşadıkları süreci anlatacağız. Bazı detaylar hakkında bilgi aktaracağız” dedi.