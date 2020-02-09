09.02.2020 - 00:00 |
Yen de gel fırtına
TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta evinde Anagold 24Erzincanspor’la 3-3 berabere kalan Play Off potasındaki Ci Group Buca bugün önemli rakiplerinden 68 Aksaray Belediyespor deplasmanına çıkacak.
Dağılan Stadı’nda Şahin Berker’in yöneteceği maç saat 13.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan orta saha Nihat Yılmaz, Aksaray’da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ersin Aka, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak takımına inandığını söyledi.
Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.