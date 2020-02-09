BİST121.015-1,04EURO6,590,21USD6,020,52ALTIN304,040,81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Yen de gel fırtına
    ABONE OL
    09.02.2020 - 00:00 |

    Yen de gel fırtına

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen hafta evinde Anagold 24Erzincanspor’la 3-3 berabere kalan Play Off potasındaki Ci Group Buca bugün önemli rakiplerinden 68 Aksaray Belediyespor deplasmanına çıkacak.

    Yen de gel fırtına

    Dağılan Stadı’nda Şahin Berker’in yöneteceği maç saat 13.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan orta saha Nihat Yılmaz, Aksaray’da forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ersin Aka, zorlu bir maça çıkacaklarını ancak takımına inandığını söyledi.

    Sanal gerçeklik sayesinde ölen kızına kavuştu!Güney Kore'de 2016 yılında kızını kaybeden bir anne için sanal gerçeklik ile kızının görüntüsü oluşturuldu. Annenin, kızı ile buluştuğu anlar stüdyodakileri gözyaşlarına boğdu.
    daha fazla video için
    8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni8 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Kazandıran numaralar 8 Şubat

    Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Kazandıran numaralar 8 Şubat

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Personeli en mutlu şirketler açıklandı

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Milyonlarca kişiye ödenecek! 4 bin 100 lira...

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Suriye sınırında insanlık dramı

    Sıradaki Haber