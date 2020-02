Yeni aile sağlığı merkezi Doğanlar’a

Bornova Belediyesi, imar planlarında sağlık tesisi olarak ayrılan 1700 metrekarelik alanı, 25 yıllığına bedelsiz olarak İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis etti.

Doğanlar Mahallesi’nde aile sağlığı merkezi yapılacak 1494 ile 1503 sokaklar arasındaki alanın tahsisine ilişkin protokole, Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Fatih Genel ve Bornova İlçe Sağlık Müdürü Vahap Tevfik Oğuz imza attı.

İduğ’a teşekkür

Eğitim, sağlık ve spora her zaman öncelik verdiklerini belirten Başkan İduğ, “Sağlık her şeyden önce gelir. Bu projenin Bornovamıza hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza yararlı olacak her projeye katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Genel ile Oğuz da, Bornova Belediyesi’ne ve Başkan İduğ’a teşekkür etti, tahsis edilen alana çok güzel bir sağlık tesisi yapılacağını belirtti.