‘Yeni alfabeyi öğrenmeliyiz’

“Yeni turizm alfabesini öğrenmeliyiz” başlıklı yazısında Baraner, “Peki bu yeni anlayış içeresinde Türkiye olarak neler yapabiliriz? Virüs nedeniyle daha seçici davranan ziyaretçiler için antik kentler bisiklet rotası projesi hayata geçirilebilir. Anadolu’da uygun noktalarda turizmin yanında dünyanın en önemli sağlıklı uzun yaşam merkezlerini oluşturmak için projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Lütfen, en az 5 yıl yeni otel inşa etmeyelim. Yalvarıyorum” şeklinde konuştu.

Devir’in yeni sayısında; Mustafa Balbay’ın “Kültür’ün zaman aşımı yoktur”, Ali Saydam’ın “İzmir fazlasını hakediyor” ve Gizem Ahçı’nın “Ku Klux Klan Laneti” yazıları da dikkati çekiyor.