04.07.2020 - 00:02 |
‘Yeni alfabeyi öğrenmeliyiz’
Wesida Medya Yayın Grubu içinde yer alan aktüel dergisi Devir’in yeni sayısının kapak konuğu Dünya Kardeş Şehirler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve Tourexpi Destination Development GmbH Genel Müdürü Hüseyin Baraner oldu.
“Yeni turizm alfabesini öğrenmeliyiz” başlıklı yazısında Baraner, “Peki bu yeni anlayış içeresinde Türkiye olarak neler yapabiliriz? Virüs nedeniyle daha seçici davranan ziyaretçiler için antik kentler bisiklet rotası projesi hayata geçirilebilir. Anadolu’da uygun noktalarda turizmin yanında dünyanın en önemli sağlıklı uzun yaşam merkezlerini oluşturmak için projeler geliştirmek mecburiyetindeyiz. Lütfen, en az 5 yıl yeni otel inşa etmeyelim. Yalvarıyorum” şeklinde konuştu.
Devir’in yeni sayısında; Mustafa Balbay’ın “Kültür’ün zaman aşımı yoktur”, Ali Saydam’ın “İzmir fazlasını hakediyor” ve Gizem Ahçı’nın “Ku Klux Klan Laneti” yazıları da dikkati çekiyor.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.