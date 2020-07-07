BİST118.4850.00EURO7.770.06USD6.860.05ALTIN393.970.47
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri YENİ FOÇA sahiline bakım
    ABONE OL
    07.07.2020 - 07:00 |

    YENİ FOÇA sahiline bakım

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yeni Foça sahilinde denetlemelerde bulundu.

    YENİ FOÇA sahiline bakım

    Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yeni Foça sahilinde denetlemelerde bulundu. İşletmelere sık sık uyarılarda bulunan Gürbüz, vatandaşın taleplerini de dinledi. Kum takviyesi yapılan ve temizlenen eski Petra ve Burunucu mevki sahiline vatandaşların ücretsiz yararlanabilecekleri güneşlikler yerleştirdiklerini belirten Gürbüz, “Gencelli Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’ndeki zarar gören asfalt yolu onardık. Denize girilebilen noktalarına da gelecek hafta kum takviyesi yapacağız” dedi.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Güneş bebek mucizesi

    Güneş bebek mucizesi

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    Emeklilik ve emekli maaşları ile ilgili flaş gelişme!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Tarım ilacındaki riskler raporda

    Tarım ilacındaki riskler raporda

    Sıradaki Haber