YENİ FOÇA sahiline bakım

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Yeni Foça sahilinde denetlemelerde bulundu. İşletmelere sık sık uyarılarda bulunan Gürbüz, vatandaşın taleplerini de dinledi. Kum takviyesi yapılan ve temizlenen eski Petra ve Burunucu mevki sahiline vatandaşların ücretsiz yararlanabilecekleri güneşlikler yerleştirdiklerini belirten Gürbüz, “Gencelli Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi’ndeki zarar gören asfalt yolu onardık. Denize girilebilen noktalarına da gelecek hafta kum takviyesi yapacağız” dedi.