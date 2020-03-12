12.03.2020 - 00:03 |
Yeni hedefi okul açmak
Müzisyen ve AHBAP Platformu Kurucusu Haluk Levent, Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Topluluğu’nca düzenlenen ‘Zirve’ etkinliğine katıldı, “Yeni hedefimiz otizmli çocuklar için okul kurmak” dedi.
YÖK'ün corona virüs toplantısı sona erdiYükseköğretim Kurulunda (YÖK) corona virüs gündemiyle yapılan toplantı sona erdi
Tampon bölgenin al yanaklı masum melekleriPazarkule-Kastanies sınır kapısında bulunan ‘tampon’ bölgede bekleyen mülteci çocuklar, göç yolunda biber gazı ve silah sesleri arasında her şeyden habersiz çocukluklarını yaşamaya çalışıyor. Çeşitli oyunlarla vakit geçirmeye çalışan mülteci çocuklar, acıkınca annelerinin yanına koşuyor.