Yeni hedefimiz 3. Lig

Önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele etmeye hazırlanan Alaçatı Gençlik Spor Kulübü’nde Başkan Soner Varhan, gelecek adına umutlu konuştu. Sahalarda aranan şartların birçoğuna sahip olduklarını belirten Varhan, “Sahamızın etrafı kapalı. Tel örgülerimiz var. Misafir takımın taraftarları için ayrı tribünümüz var. Tribünlerimizi geçtiğimiz yıl sağlamlaştırmıştık. Soyunma odalarımızı da geçen yıl yenilemiştik. İlave olarak yapmamız gereken bir şey olursa onları da kısa sürede yaparız” diye konuştu.



‘Desteğe ihtiyacımız var’



Geçtiğimiz sezon başında belirledikleri BAL hedefine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen Başkan Varhan, “Geçtiğimiz yıl 20 Ağustos tarihinde görevi devralıp, 27 Eylül’de yeni sezon maçlarına başlamıştık. Bir ay gibi kısa bir sürede teknik direktörümüzle anlaştık. Futbolcularımızı aldık. Sahamızın bakımını yaptık. Sezon başlayınca da, ‘Bu takımı layık olduğu yere çıkarmak istiyoruz’ dedik. Alaçatı markasına yakışır bir Alaçatıspor olsun istiyorduk. Ligi liderden bir puan geride bitirsek de sonuç bizim için başarıydı. Keşke pandemi süreci olmasaydı da maçlar oynanabilseydi ve oyun gücümüzle BAL’a çıkabilseydik. Bu bize daha fazla haz verirdi” dedi. Başkan, ekonomik desteğe eskisinden daha çok ihtiyaçları olduğunu da belirtti. l yusuf çınar milliyet