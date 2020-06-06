Yeni kirlenme türü buldular

Deniz ekologu Doç. Dr. Ertan Dağlı’dan denizlerdeki mikroplastiklerle ilgili seminer alan ekibin araştırmasında elde ettikleri veriler; büyük olasılıkla, plastik parçalarının kayalık kıyılara çarpması sonucu ortaya çıkan bu plastiklerin kayalarda yosun veya likenlerin yaptığı gibi benzer şekilde çökmesine neden olduğunu gösteriyor. Plastik malzemeler, kayaların üzerinde yaşayan yosunların doğal bir uzantısıymış gibi bir görüntü sergiliyor. Ekip, deniz yosunu yiyen deniz salyangozu ve deniz balıklarının da yosunların yanı sıra plastikleri emebileceklerini gösteren kanıtlar buldu.