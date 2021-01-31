31.01.2021 - 00:02 |
Yeni mağazada indirim
Ev ve yaşam sektörünün öncü markalarından Evidea, Westpark Outlet’teki yeni mağazasıyla İzmir’e “Merhaba” dedi!
İzmir’deki ilk Evidea mağazası olan Westpark Outlet Evidea, açılışa özel 500 lira ve üzeri alışverişlere anında 100 lira indirim kazandırıyor. 29 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında geçerli kampanya, elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünleri kapsıyor. Evine değer katmak isteyenlere kaliteli, kurulumu ustalık gerektirmeyen ürünleri makul fiyatlarla sunuyor.