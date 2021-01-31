Yeni mağazada indirim

İzmir’deki ilk Evidea mağazası olan Westpark Outlet Evidea, açılışa özel 500 lira ve üzeri alışverişlere anında 100 lira indirim kazandırıyor. 29 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında geçerli kampanya, elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünleri kapsıyor. Evine değer katmak isteyenlere kaliteli, kurulumu ustalık gerektirmeyen ürünleri makul fiyatlarla sunuyor.