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    29.08.2020 - 00:00 |

    Yeni nesil tedavi dikişsiz hemoroid

    Op. Dr. Samet Cin, ameliyatın dikişsiz olarak yapıldığını ve hastaların ertesi gün işlerinin başına dönebildiğini söyledi

    Yeni nesil tedavi dikişsiz hemoroid

    Anadolu Cerrahi doktorlarından Op. Dr. Samet Cin, İzmir’de uygulanmaya başladığı yeni nesil hemoroid tedavi yöntemi hakkında bilgi verdi. Daha önceleri karaciğerdeki kitlelerde uygulanan radyofrekans ablasyon tedavisinde kullanılan tıbbi sistem, hemoroid tedavisi için modifiye edilerek İzmir’de Op. Dr. Samet Cin tarafından uygulanmaya başlandı. Bu teknik sayesinde hastaların iyileşme döneminin çok hızlı ilerlediğini ileten Dr. Cin, ameliyatın dikişsiz teknik ile gerçekleştiğini, sonrasında pansumana gerek kalmadığını, ertesi gün hastaların işlerine dönebildiğini söyledi.

    ‘15-20 dakika sürüyor’

    Operasyonların ortalama 15-20 dakika sürdüğünü ifade eden Op. Dr. Samet Cin, “Hastanede kalış gerekmeden aynı gün taburcu olunabiliyor. Hemoroid ve fissür (çatlak) gibi hastalıkların aslında çok sık görülen bir hastalıktır. Ancak insanlar bu hastalığı dile getirmekten çekiniyorlar. Ağrıların dayanılmaz hale gediği ana kadar bekliyorlar. Kulaktan duyma tedavi yöntemlerine yöneliyorlar. Oysa bu yöntem ile yarım gün kendilerine ayırarak tamamen bu hastalıktan kurtulabilirler. Bu nedenle erken tedavi çok önemli” diye konuştu. 

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