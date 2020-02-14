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    HaberlerEge Haberleri Yeni öğrencilerini bekliyor
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    14.02.2020 - 00:03 |

    Yeni öğrencilerini bekliyor

    Doğa Koleji, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yeni öğrencilerini bekliyor. LGS ve YKS’de Türkiye genelindeki tüm kampüslerinde önemli başarıların yanısıra sporda ve sanatta da adından söz ettiren Doğa Koleji, 15-16 Şubat’taki Bursluluk Sınavı ile binlerce başarılı öğrenciye burs verecek.

    Yeni öğrencilerini bekliyor

    2019-2020 eğitim-öğretim yılında 210 bin öğrencinin katıldığı Doğa Koleji Bursluluk Sınavına, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Doğa’lı olmak isteyen 250 bin öğrencinin başvurması bekleniyor.

    4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri, sınavdaki başarılarına bağlı olarak yüzde 100’e varan burs imkânı kazanacak. Doğa Koleji’nde öğrenciler, bilimsel süreç becerileri kazanıyor.

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