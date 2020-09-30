30.09.2020 - 00:03 |
Yeni sponsorlarla gücüne güç kattı
İzmir’de sosyal hayatın en önemli duraklarından olan Küçük Kulüp, yeni dönemde yoluna yeni sponsorlarıyla çok daha güçlü bir şekilde devam edecek.
Mesut Sancak yönetimdeki Folkart ve İzmir’in tanınmış iş insanlarından Sinan Can’a ait olan Woodlovesart, Küçük Kulüp’ün yeni sponsorları olacak. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, “Gerek turnuvalarımız, gerekse de düzenlediğimiz sosyal etkinliklerle İzmir kent yaşamındaki güçlü yerimizi, önümüzdeki süreçte daha da perçinleyeceğiz” dedi.