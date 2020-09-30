Yeni sponsorlarla gücüne güç kattı

Mesut Sancak yönetimdeki Folkart ve İzmir’in tanınmış iş insanlarından Sinan Can’a ait olan Woodlovesart, Küçük Kulüp’ün yeni sponsorları olacak. Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, “Gerek turnuvalarımız, gerekse de düzenlediğimiz sosyal etkinliklerle İzmir kent yaşamındaki güçlü yerimizi, önümüzdeki süreçte daha da perçinleyeceğiz” dedi.