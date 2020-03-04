Yeni tabelalar yakıştı

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Efes Selçuk Belediyesi, yön tabelalarını yeniledi. Bazı noktalarda bulunan, ancak birçok eksiği tespit edilen yön tabelaları belediye tarafından kente yakışır bir düzenlemeyle yerini aldı. Pilot bölge tespiti yapılan yerlerde, toplam 6 yön tabelası, yine kentin tarihi alanlarına yakın bölgelerde bulunan otel, pansiyon ve konaklama gibi yerlerin isimlerini içeren toplam 13 pano yerleştirildi.



Atıl durumdaydı



Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis başta olmak üzere Efes Antik Kenti, Ayasuluk Kalesi, St. Jean Bazilikası, İsabey Cami gibi birçok tarihi değerle kapılarını dünyaya açan bir kentte bu tür dokunuşların önemine dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Yönlendirme tabelalarımız atıl durumdaydı ve üzerindeki yönlendirme yazıları dahi okunmuyordu. Bu kenti yılda milyonlarca kişi ziyaret ediyor. Başından beri söylediğimiz gibi bu kent bizim. Belediye olarak kentimize yakışan ufak dokunuşlar yapmayı sürdüreceğiz” dedi.