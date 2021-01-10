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    10.01.2021 - 00:00 |

    Yeni umut Emirhan

    1. Lig ekibi Altınordu’da, bu sezon A Takım’a 3 oyuncu veren Altınordu Futbol Akademisi (ALFA), 2003 doğumlu kaleci Emirhan Emir’i de mezun etmenin mutluluğunu yaşıyor.

    Yeni umut Emirhan

    17 yaşındaki kaleci Emirhan, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından A Takım kadrosuna dahil edildi. Metin Oktay Yerleşkesi’nden törenle yolcu edilen genç eldiven, Beytullah Baliç Yerleşkesi’nde alkışlarla karşılandı. “Bize büyük emek veren Başkanımız Seyit Mehmet Özkan başta olmak üzere idari ve teknik kadro ile tüm personele çok teşekkür ediyorum” diyen Emirhan Emir, “Altınordu’ya 15 yaşında geldim ve 3 yılda hayatım değişti. Hedeflerime ulaşmak için her zaman daha fazlasını istedim. Buradaki arkadaşlarımı en kısa sürede A Takım kadromuzda göreceğime inanıyorum” dedi.

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