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    18.06.2020 - 00:01 |

    Yenilenebilir enerji cenneti

    Seferihisar Belediyesi’nin iklim kriziyle mücadele çalışmaları uluslararası arenada takdir topluyor

    Yenilenebilir enerji cenneti

    İklim krizine adaptasyon çalışmaları yürüten belediyeleri değerlendiren GCoM (Global Covenant of Mayors for Climate and Energy), 2019 raporunda Seferihisar’a yer verdi. Başkan İsmail Yetişkin de başarı rozetiyle ödüllendirildi.

    Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Yetişkin, “Soyer döneminde başlayan enerji santrali projesi Seferihisar için devrim oldu. Güneş tarlası için enerji kooperatifi kuruldu. Hem temiz enerji üretiliyor hem de üretimin ticari faydaları vatandaşa yansıtılıyor” diye konuştu.

    ‘10 katı elde edilebilir’

    Güneş, rüzgâr ve jeotermal kaynaklar açısından bir cennet olan Seferihisar’da yıllık elektrik tüketiminin 10 katının yenilenebilir enerjiyle karşılanabileceğini ifade eden Yetişkin, “Kömür ve elektrik yerine, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanıp iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunmaya, konuyla ilgili yenilikçi projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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