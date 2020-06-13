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    13.06.2020 - 00:07 |

    Yenilenebilir enerjiyle 50 bin konuta elektrik

    Balıkesir Büyükşehir, atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirerek üretime başladı. 400 bin ton çöpün işlenerek 50 bin haneye enerji olarak verildiği tesiste, üretim 2021’de 2 katına çıkacak

    Yenilenebilir enerjiyle 50 bin konuta elektrik

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nce, Katı Atık Düzenli Depolama Sahası’nda, atmosfere yayılan metan gazını elektriğe çevirmek için hazırlanan tesiste üretim tam zamanlı olarak başladı.

    Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda büyük bir adım atılmasını sağlayan tesiste, 400 bin ton çöp işlenerek 50 bin haneye enerji olarak veriliyor. Tesiste üretimin önümüzdeki yıl 2 katına çıkarılması hedefleniyor.

    Altıeylül Gökköy Mahallesi’nde bulunan ve ilçelerin katı atıklarının işlendiği depolama sahasında atıklardan enerji üretecek tesisin kurulumu tamamlandı. Hem Balıkesir’in hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan tesisin tam zamanlı çalışması sayesinde, atmosfere yayılan gazlar enerjiye dönüştürüldü.

    İlçelere dönüşüm kutusu

    Elektrik üretiminin tam zamanlı üretime geçmesi sayesinde, tesis Türkiye’de örnek bir çevre proje olarak nitelendirilen projeler arasında yerini almayı başardı.

    Bu arada, Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı; Sıfır Atık Projesi kapsamında 20 ilçeye iç mekân geri dönüşüm kutuları verdi.

    ‘Hilesiz bal üreteceğiz’

    Balıkesir Büyükşehir, propolis üretimini artırmak için 1150 arı üreticisine 11 bin 500 adet propolis tuzağı desteği verdi. Dağıtım töreninde konuşan Başkan Yücel Yılmaz, “Balıkesir’in balı kalitelidir, hilesizdir dedirtecek güveni sizlerle birlikte tesis edeceğiz” dedi. Büyükşehir Kırsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili Vehbi Yörük de, vücut direnci üzerinde olumlu etkileri olduğu öne sürülen propolisin üretimini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

     

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