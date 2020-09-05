‘Yenilikçi ortaklık şart’

6. Uluslararası İzmir İş Günleri’ne katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Akdeniz’de yenilikçi işbirliği adımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var” vurgusunu yaptı.

89. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen 6. Uluslararası İzmir İş Günleri, ‘Akdeniz’de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi’ forumuyla başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fas, İtalya ve İspanya hükümet yetkililerinin katıldığı forumda Kovid-19’un küresel ekonomiye etkileri tartışıldı.

Dijital altyapı...

Bakan Ruhsar Pekcan, “Yapacağımız ortak çalışmalarla Akdeniz’in ekonomik açıdan stratejik öneminin artıracak, Akdeniz’de bölgesel ticaret ve taşımacılığı tüm ülkelerin refahına katkı sağlayacak şekilde geliştirecek, yenilikçi işbirliği adımlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Akdeniz havzasında ekonomik koşullarının güçlendirilmesi adına yeni fikir ve projelerin ortaya konmasını temenni ediyorum. Ticaretin kolaylaştırılması yönünde atılacak adımlarla bunun olmaması için bir sebep yok. Temassız ticaret pandemiden bağımsız başlayıp geliştirdiğimiz otomasyona dayalı bir sistem. Dijital gümrük altyapısı, iş dünyasına önemli bir katkı sağlamıştır. Bu tecrübemizi tüm ticaret ortaklarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyarız” dedi.

Vali Yavuz Selim Köşger, İzmir’in Akdeniz çanağındaki ülkelerle ticaret, sanayi ve turizmde güçlü ve sürekli ilişkiler kurabilmesini gerektiren bütün özellikleri bünyesinde barındırdığını belirtti, “Kentin sosyoekonomik gelişmesi için işinsanları tarafından atılacak olumlu adımlara her türlü desteği vereceğiz” diye konuştu.

Büyükşehir Başkanı Soyer de, “Amacımız, ülkemizin ve İzmir’in pandemiyle birlikte çok daha büyüyen ekonomik sıkıntılarını, Fuar’da oluşacak uluslararası işbirliği ve ticari ilişkilerle yeniden canlandırmaya katkı sunmak” şeklinde konuştu,