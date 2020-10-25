Yenilikleri İzmir’den duyurdu

Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek’in ev sahipliği yaptığı toplantıda ilk olarak hijyen önlemleri anlatıldı. Müşterilerin, tek bir butona basarak kabini dezenfekte etmesi ve denenen ürünlerin 70 derece buhar ile sterilize edilmesi gibi yeni uygulamalar hakkında bilgi verildi.



500 kişiye istihdam



Son mağazalarını Point Bornova’da açtıklarını belirten Şimşek, “2021’de 5 mağaza açmayı hedefliyoruz.Yeni nesil mağazalarımızda; ücretsiz wi-fi, telefon şarj noktaları gibi ince detayların yanı sıra kafe bölümü, langırt gibi oyun köşeleri, çocuk alanları bulunuyor. İzmirle birlikte büyüyoruz. İzmir’deki mağazalarımızda 500 kişiyi istihdam ediyoruz. Yılda 2 milyonun üzerinde kişiyi ağırlıyor, yılda 1 milyona yakın ürün satıyoruz” diye konuştu.



Kargoya kadın eli

Sektörde bir ilk olan arabaya teslimat hizmetiyle, internetten yapılan alışverişlerde kargo yerine, AVM otoparkında arabaya servis seçeneğini sunduklarını belirten Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, kadın teslimat görevlileriyle dikkat çeken Boyner Express kapıya teslimat ağını duyurdu.



Doğa dostu



Organik tekstilden vegan ürünlere, hayvanlar üstünde test edilmemiş kozmetik ürünlerinden doğa dostu ürünler, Boyner LiveWell kategorisi altında yakında müşterilerle buluşacak.